Директор Соль-Илецкого техникума уволен из-за утраты доверия

Директор Соль-Илецкого индустриально-технологического техникума не смог оспорить свое увольнение. Оренбургский областной суд отказал руководителю учреждения в удовлетворении иска. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее надзорное ведомство провело проверку и установило, что директор техникума «осуществлял необоснованные выплаты близким родственникам, работавшим в его подчинении». Также контрольный орган выяснил, что сын руководителя учреждения, агент по снабжению заведения, не соответствующий квалификационным требованиям по должности, получил в пользование автомобиль Renault Logan, купленный по нацпроекту «Образование» для использования в учебном процессе. Таким образом, имущество техникума использовалось нецелевым образом, считает прокуратура.

В связи с этим прокурор Оренбуржья внес представление областному министру образования. В итоге директор техникума был уволен в связи с утратой доверия.

Подробности о борьбе с конфликтом интересов и другими коррупционными нарушениями в Оренбуржье – в интервью прокурора области Руслана Медведева «Ъ-Волга» «Борьба с нечестными чиновниками должна быть жесткой и беспристрастной».

Георгий Портнов