В Краснодаре площадь аэропорта после реконструкции увеличится в 6 раз

В Краснодаре строительство нового хаба позволит увеличить площадь существующего аэропорта более чем в шесть раз — с 12 до 80 тыс. кв. м. Завершить работы планируется к 2026 году, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика»

«Мы, как краевая столица, нуждаемся в современном транспортном хабе. Люди, прилетая в город, не должны долго искать и выдумывать, как им добраться в наш исторический центр или до побережья. Все должно быть интуитивно понятно и удобно»,— отметил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Он подчеркнул, что предложенные инвестором решения помогут улучшить логистику не только города, но и всего края. Кроме того, проект поможет увеличить пассажиропоток до 10 млн человек в год и создаст более 700 новых рабочих мест.

Инвестор уже переходит к активной фазе строительства. При реконструкции планируется реализовать сразу несколько концепций. Одна из них — «сухой пассажир», предполагающая защиту приезжающих от погодных осадков с момента приезда на парковку. Также на объекте планируют установить эргономичные стойки регистрации, сделать возможность самостоятельной регистрации и предоставить бесплатные сервисы (Wi-Fi, зарядка для мобильных устройств, детские игровые зоны, коляски и др.). Кроме того, там планируют создать бесконтактную среду и цифровые сервисы, зоны ожидания, адаптивные для различных задач, а также доступную среду, предполагающую отсутствие бордюров и перепадов высот на пути пассажира.

Соглашение о строительстве нового аэропорта заключили в феврале 2018 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи с компанией «Базэл аэро» (с февраля 2021 — «Аэродинамика»). Кроме нового аэропорта, здесь планируют создать транспортно-логистический центр, железнодорожную станцию, автовокзал и объекты туротрасли. Ранее объем инвестиций в реализацию проекта оценивали в 20 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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