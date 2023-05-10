Вагоны для скоростного трамвая из Купчино в Славянку поставит «ПК Транспортные системы»

Концессионер проекта скоростного трамвая на маршруте Купчино—Шушары—Славянка в Санкт-Петербурге ООО «БалтНедвижСервис» выбрал поставщика вагонов для строительства ветки. Им стала компания «ПК Транспортные системы». Компании уже подписали соответствующий контракт, сообщила пресс-служба «ПК Транспортные системы».

По условиям договора компания поставит 22 низкопольных трехсекционных вагона двустороннего движения модели 71-932 «Невский» в два этапа, соответствующих этапам строительства ветки. Стоимость контракта составит 4 млрд рублей. Каждый вагон будет вмещать до 205 пассажиров и будет оборудован системой климат-контроля и системой активной помощи водителю. Состав будут собирать на площадках «ПК Транспортные системы» на Тверском механическом заводе электротранспорта и Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого.

О проекте трамвайной линии в Славянку и текущей оценке стоимости проекта читайте в материале «Инфляция разогнала "Славянку"».

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