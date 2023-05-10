Во второй именной липецкий артиллерийский дивизион записались 35 человек

Липецкая область начала отправку в зону спецоперации второго именного артиллерийского дивизиона. Первых бойцов проводили 10 мая, сообщили губернатор Игорь Артамонов.

Фото: липецкаяобласть.рф

В дивизионе уже числятся 35 человек. Большинство из них — «наши отважные казаки». «По их просьбе провели молебен в главном храме Липецка. Они первыми откликнулись, когда узнали, что формируется дивизион. Пошли служить по зову сердца и из любви к Родине. Знаю, что есть еще желающие. Жители региона охотно идут служить по контракту — в скором времени наш новый дивизион будет доукомплектован», — рассказал Игорь Артамонов.

Добровольцы полностью экипированы, все необходимое оснащение есть, заверил губернатор. По его словам, сначала бойцы пройдут обучение и боевое слаживание, затем начнут службу в ракетных войсках: «Липчанам предстоит управлять реактивными системами залпового огня».

Второй липецкий артиллерийский дивизион получил имя Героя России Олега Пешкова. Этот липецкий летчик погиб 24 ноября 2015 года в Сирии: его Су-24М был сбит турецким F-16, а катапультировавшегося пилота расстреляли с земли. Создать дивизион имени Олега Пешкова господин Артамонов предложил в апреле 2023 года.

Первый липецкий гаубичный дивизион начал формироваться летом 2022 года. Он назван в честь Ивана Флерова. «Дивизион хорошо обеспечен, мы на постоянной связи с командованием. Второй дивизион также будет получать всю необходимую поддержку. Особое внимание будет уделено семьям военнослужащих — за каждой закрепят соцкуратора», — отметил Игорь Артамонов.

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Александр Прытков

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