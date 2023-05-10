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Коммерсантъ FM
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обновлено 14:25

Палестинские боевики запустили ракеты по Тель-Авиву

Города в Израиле были обстреляны в среду из сектора Газа. Сигналы тревоги прозвучали в Ашкелоне, Ашдоде, Сдероте и некоторых соседних с Газой населенных пунктах. Сирена звучит и в Тель-Авиве.

Фото: Mohammed Salem, Reuters

Фото: Mohammed Salem, Reuters

Обстрел стал ответом на начатую накануне Израилем военную операцию «Щит и стрела». В ночь на 9 мая в результате ударов ВВС Израиля по сектору Газа были ликвидированы три лидера «Бригад Аль-Кудса» (военное крыло движения «Исламский джихад»), ответственных за теракты и обстрелы израильской территории в начале мая.

Всего в результате израильской атаки погибли 15 человек, в том числе 5 боевиков и 10 мирных граждан, включая детей. Среди них был и гражданин России, палестинский врач Джамал Абу Хасван, его жены и сын.

В среду Израиль продолжил наносить удары по объектам «Исламского джихада» в секторе Газа. Согласно сообщению армии, целью в том числе стали боевики, которые находились у пусковой установки для запуска ракет. Есть сообщения о погибших и раненых.

После того как палестинские боевики смогли все же запустить ракеты по израильской территории, Израиль продолжил удары по сектору Газа.

Подробнее об обстрелах в материале «Ъ» «Месть за смерть боевика».

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