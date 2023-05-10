На Платоновфесте под Воронежем выступят грузинская певица и исполнители песен на языках народов Сибири

Платоновский фестиваль искусств объявил всех участников однодневного опен-эйра «Музыка мира в Белом колодце». Ранее организаторы сообщали только о двух коллективах — скрещивающее джаз, хип-хоп и африканские мотивы трио The Soil из ЮАР и играющую средиземноморскую музыку группу Light in Babylon из Турции.

Вместе с ними 11 июня выступят еще два участника. Грузинская певица Меги Гогитидзе из народного колорита использует только родной язык и привлекает кубинских музыкантов, которые играют смесь фолка, рока и джаза. Российскую группу Otyken основали представители коренных малых народов Сибири. Коллектив сочетает тексты на чулымском, хакасском, долганском и русском языках с техниками горлового пения, игрой на народных инструментах и примесью электронной и диско-музыки.

В этом году Платоновский фестиваль запланирован на июнь и сентябрь. Летом программа будет преимущественно состоять из мероприятий на открытом воздухе и объединит участников из 15 стран. Эта часть пройдет со 2 июня по 2 июля — первые две недели будут насыщены спектаклями и концертами, в дальнейшем события будут проходить по выходным. Осенняя часть запланирована со 2 сентября по 2 октября, ее расписание еще неизвестно.

Подробнее о формате и программе фестиваля читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Платоновфест растягивает искусство».

Александр Прытков

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