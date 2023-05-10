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В Самаре создан общественный штаб по независимому наблюдению за выборами в 2023 году

Общественный штаб по независимому наблюдению за выборами в 2023 году сформирован в Самаре. Решение принял совет областной Общественной палаты.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Всего на данный момент штаб сформирован в составе 15 человек, однако, как отметил председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер, по мере необходимости в него могут быть включены и другие эксперты»,– говорится в сообщении.

В состав общественного штаба по независимому наблюдению за выборами в регионе вошли члены областной Общественной палаты, комитета «За честные выборы» и эксперты по избирательном праву. Также в него включили представителей аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, отделения Ассоциации юристов России и представители средств массовой информации.

В числе прочего организация должна будет координировать работу общественных наблюдателей в дни голосования. Отмечается, что это «открытая структура, готовая взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами».

Ранее Дмитрий Азаров официально заявил об участии в выборах губернатора Самарской области. Они пройдут 10 сентября 2023 года.

Георгий Портнов

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