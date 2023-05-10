Самолет в Новосибирске по технической причине после взлета вернулся в Толмачево

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту возврата в аэропорт вылета воздушного судна авиакомпании «Сибирь». Борт следовал из Новосибирска в Кемерово.

В настоящее время более 130-ти пассажиров рейса вылетели резервным бортом. По факту нарушения правил безопасности (ст. 263 УК РФ) новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что причиной возврата стала неисправность закрылок.

В январе 2023 года «Sukhoi Superjet - 100», выполняющий рейс «Иркутск-Ташкент», после набора высоты вынужден был вернуться в аэропорт вылета по причине не убранной стойки шасси.

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Лолита Белова