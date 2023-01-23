Самолет, вылетевший из Иркутска в Ташкент, вернулся из-за неубранной стойки шасси

«Sukhoi Superjet - 100», выполняющий рейс «Иркутск-Ташкент», после набора высоты вынужден был вернуться в аэропорт вылета по причине не убранной стойки шасси.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте по факту инцидента проводит проверку. Посадка самолета произведена благополучно, экипаж в составе шести человек и находящиеся на борту 87 пассажиров (из них две несовершеннолетних) не пострадали. Воздушное судно повреждений не получило. Пассажиры этого рейса отправлены до пункта назначения резервным воздушным судном.

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Лолита Белова