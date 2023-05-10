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Коммерсантъ FM
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Американские банки получили рекордные прибыли даже в сложных условиях первого квартала

Прибыли банковского сектора США в первом квартале достигли абсолютного рекорда — почти $80 млрд, что на 33% выше, чем за тот же период годом ранее. Это произошло на фоне кризиса, связанного с банкротством двух крупных банков и серьезным стрессом в секторе, который эксперты называют самым сильным с периода банковского кризиса 2008 года, сообщила Financial Times со ссылкой на данные BankRegData. По их подсчетам, в первом квартале лишь 5% американских банков (197 компаний) понесли убытки.

Как отмечает FT, американским банкам в немалой степени помогли растущие процентные ставки, снижение неуплат задолженностей по кредиту, рост рынка труда. «Большая часть индустрии в порядке,— заявил FT независимый консультант в банковской сфере Берт Эли.— Экономика по-прежнему в довольно неплохом состоянии, и этим обусловлены эти прибыли». Самая большая прибыль у крупнейшего в США по активам банка JPMorgan Chase — $11,7 млрд. Годом ранее в том же квартале он получил прибыль в размере $6,4 млрд. Самые большие убытки — $1,2 млрд — у калифорнийского банка PacWest, он сейчас проводит анализ возможных стратегий с привлечением внешних консультантов. Второй по размеру убытков — Silvergate Bank, он потерял в квартале $538 млн и в начале марта объявил о своем закрытии.

Между тем, как отмечает FT, вряд ли стоит ожидать, что и в текущем квартале прибыли банков будут рекордными или хотя бы высокими. На это указывает то, что в первом квартале совокупные затраты банков на выплату процентов взлетели в 10 раз по сравнению с прошлым годом и достигли $85 млрд, по данным того же BankRegData. Причина в том, что банки вынуждены платить вкладчикам по более высоким ставкам, особенно начиная с марта. «Итоговые строчки в отчетности первого квартала выглядят вполне прилично, но в остальные кварталы этого года они так выглядеть уже не будут»,— считает банковский аналитик и глава Whalen Global Advisors Кристофер Вален.

Алена Миклашевская

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