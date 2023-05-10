Зарплаты в Мурманске и НАО растут быстрее, чем в Петербурге и Москве

Заработная плата в Мурманской области и Ненецком автономном округе (НАО) быстрее достигнут 100 тыс. руб., чем в Москве и Санкт-Петербурге. Первые три строчки заняли Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Магаданская область, следует из рейтинга РИА Новости.

Петербург оказался на 14-м месте. Доход в 100 тыс. руб. 75% горожан начнут получать лишь спустя 12 лет. При этом на такую зарплату 25% занятых в Петербурге смогут рассчитывать через 2,8 года. В то же время Ленинградская область в рейтинге заняла 31 место. Зарплату свыше 100 тыс. руб. 75% работников начнут получать через 15 лет.

В начале мая «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге за год выросло число недовольных своей зарплатой работников.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте