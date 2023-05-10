Старикам надо в сеть

Отвадить детей и подростков от гаджета невозможно. Кажется, это однозначно вредное занятие. На самом деле — ничего подобного, правда, если речь идет о стариках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Чо Гавонь, докторантка кафедры социальных и поведенческих исследований Школы общественного здравоохранения Нью-Йоркского университета, и ее команда изучали связь между использованием интернета и качеством мозговой деятельности пожилых людей. Выяснилось, что риск развития деменции у ментально здоровых людей старше 50 лет, если они отдаются интернет-серфингу и сидят в социальных сетях, вдвое ниже, чем у людей того же возраста, не ставших активными пользователями интернета.

Чо предупреждает, что выводы предварительные, но и она, и ее коллеги удивлены столь большой разницей. Разочаровывающая гипотеза состоит в том, что отсутствие интереса к интернету может служить отдаленным признаком надвигающейся деменции, а приятная гипотеза гласит, что любовь к интернет-серфингу предохраняет от слабоумия.

«Пока мы не можем сказать, где курица, а где яйцо»,— смеется Чо. Но, подчеркивает она, очевидно, что использование компьютерных возможностей, интернета в пожилом возрасте имеет большое значение для здоровья мозга.

В исследовании принимали участие 18 тыс. ментально здоровых американцев в возрасте от 50 до 65 лет, началось оно в 2002 году. Участников опрашивали каждые два года, каковы их привычки при использовании интернета. Они отвечали на вопрос: «Используете ли вы регулярно интернет для отправки и получения электронной почты или для любых других целей — покупок, поиска информации или бронирования билетов?»

Ответ «да» засчитывался как регулярное использование интернета, ответ «нет» — как эпизодическое.

С 2013 года их попросили дополнительно указывать, сколько часов они сидят в интернете в сутки.

Все это время за ними наблюдали неврологи, выискивая диагностические признаки деменции. Всего около 5% участников дожили до деменции, 8% умерли без слабоумия и 87% остались в здравом уме.

В ходе исследования примерно пятая часть респондентов изменила привычки. Неожиданно целых 13% заявили, что перестали быть регулярными пользователями интернета. Но в то же время примерно треть тех, кто не считался пользователем интернета, стала им.

Общий результат таков: около 1,5% обычных интернет-пользователей подвержены риску деменции, а среди нерегулярных доля таких превышает 10%.

По материалам.

Ольга Грибова