Новый участок обхода Аксая будет платным для транзитного транспорта

Строящийся участок обхода города Аксай протяженностью 35 км будет платным для транзитного транспорта, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области.

Для местных жителей, которые регулярно будут пользоваться дорогой, будут организованы въезды и выезды на трассу, не требующие проезда через пункты оплаты.

Новый этап обхода Аксая дорожники планируют открыть уже в июне 2023 года. Дорога должна упростить движение автомобилей по трассе М-4 «Дон» от Москвы до Новороссийска. Этот отрезок станет частью Ростовского транспортного кольца (РТК). Общая протяженность РТК составит 110 км. Создание такого кольца позволит ограничить въезд в город транзитному транспорту и разгрузить дорожную сеть Ростова-на-Дону.

Анастасия Назарова