МУЭТ Уфы выставило на продажу автопарк предприятия за 332 млн рублей

Арбитражный управляющий МУЭТ Уфы Аэлиты Идрисова назначила на 28 июня два аукциона по продаже социально значимого имущества — пять трамваев и 57 троллейбусов предприятия, а также автомобилей, принадлежащих МУЭТ. Шаг аукциона составляет 5%, задаток — 10%.

Начальная стоимость продажи трамваев и троллейбусов составляет 326,7 млн руб. Имущество выставлено единым лотом. Заявки принимаются до 26 июня. Самые дорогие позиции — четыре трамвайных вагона 2012 года выпуска начальной стоимостью 12,8 млн руб. каждый, а также трамвай 2009 года выпуска стоимостью 10,4 млн руб. Троллейбусы стоят от 4,39 млн руб. до 7,03 млн руб. Они выпущены в 2010-2012 годы. Имущество находится в залоге у АО «БМ-банк» по договору от 10 апреля 2015 года.

Также на продажу выставлены три микроавтобуса 2001, 2011 и 2012 годов выпуска за 197,2 тыс., 512,9 тыс. и 611,5 тыс. руб., автомобили ГАЗ 27057 стоимостью 3,7 млн руб. и ГАЗ 2705 за 152 тыс. руб. Каждое транспортное средство выставляется отдельным лотом. Общая стоимость имущества составляет около 5,23 млн руб.

Ранее трамваи и троллейбусы были выставлены на продажу в апреле за 363,1 млн руб. На аукцион не поступило ни одной заявки. Некоторые автобусы и автомобили также выставлялись на торги. Так, стоимость двух автобусов составляла 570 тыс. и 679,5 тыс. руб., автомобиля — 4,2 млн руб.

Процедура банкротства в МУЭТ была начата в 2016 году по инициативе охранного агентства «Тополь-М». В декабре 2020 года суд ввел на предприятии конкурсное производство. Сумма требований кредиторов составляет около 350 млн руб. Основные кредиторы — БМ-банк (88,8 млн руб.), ФНС России (75,1 млн руб.), Управление инфраструктурой транспорта (69,8 млн руб.). Парк МУЭТ, как сообщалось ранее, состоит из 150 трамваев и 175 троллейбусов со средней степенью износа 98%. В ноябре 2016 года мэрия Уфы учредила МУП «Управление инфраструктурой транспорта Уфы», которому в аренду перешел электротранспорт МУЭТа.

Майя Иванова

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