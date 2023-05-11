Станьте, Данте, станьте в круг

После мировой премьеры в Лондоне в 2021 году, приуроченной к 700-летию смерти Данте Алигьери, трехактный балет «The Dante Project» по «Божественной комедии» наконец дождался своего часа в Opera Garnier. Совместная работа лучших современных авторов Великобритании — композитора Томаса Адеса, хореографа Уэйна Макгрегора, художницы Таситы Дин — и двух ведущих мировых театров (Королевского балета Великобритании и Парижской оперы) стала самой амбициозной балетной постановкой последних лет. Масштаб впечатлил Марию Сидельникову больше, чем художественный результат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Движения Жермана Луве (на переднем плане) в роли Данте были совершенны, но совершенно пусты в актерском смысле Фото: Ann Ray / Opera national de Paris Фото: Ann Ray / Opera national de Paris Фото: Ann Ray / Opera national de Paris Фото: Ann Ray / Opera national de Paris Фото: Ann Ray / Opera national de Paris Следующая фотография 1 / 5 Движения Жермана Луве (на переднем плане) в роли Данте были совершенны, но совершенно пусты в актерском смысле Фото: Ann Ray / Opera national de Paris Фото: Ann Ray / Opera national de Paris Фото: Ann Ray / Opera national de Paris Фото: Ann Ray / Opera national de Paris Фото: Ann Ray / Opera national de Paris

Спектакля такого размаха давно не видел балетный мир. Музыка британского композитора Томаса Адеса — совершенно самостоятельное произведение, которое наверняка будет жить долго и счастливо и без балета,— запустила весь сложносочиненный механизм «The Dante Project», рожденного между Лос-Анджелесом, Лондоном и Парижем и прошедшего до премьеры все круги пандемического ада. В полуторачасовую партитуру, трехчастную, как и сама «Божественная комедия», Адес вложил все свои музыкальные пристрастия и чаяния: тайны мироздания — давняя страсть композитора. Впрочем, первым делом меломаны узнают здесь фортепианные цитаты, вальсы, венгерские адажио и макабрические марши из «Данте-Симфонии» Ференца Листа. Последнего Адес делает этаким собственным Вергилием и следует за ним по «Аду» — самой длительной и насыщенной части «The Dante Project» — почти дословно. Страстные вихри хлесткой и многослойной музыки — противоборствующей, нагнетающей, кишащей яркими образами — готовят блуждающему Данте одну встречу страшнее другой. Совсем иная интонация у «Чистилища», где поэт встречает свою Беатриче и погружается в воспоминания детства и отрочества.

Неожиданной сквозной темой компактного второго акта композитор выбрал иудейские литургические песнопения. Записаны они в иерусалимской синагоге Адес, где их поют на рассвете перед молитвой. Для Томаса Адеса это не просто музыкальная метафора чистилища, приближающего рай, но и биографическая нота — дань предкам, сирийским евреям. Нарождающийся свет партитуры обильно раскроется в упоительном «Рае», акте, где вся дробность приходит-таки к единому гармоничному знаменателю. Здесь музыка словно очищается от всех аллюзий и нарративов, превращаясь в обволакивающий поток закольцованных фраз. На премьере Адес, вставший за дирижерский пульт лично, заставил расслышать все эти нюансы даже неофитов, за что и сорвал овации в финале.

Видная художница Тасита Дин с хореографическим материалом работает впервые. По трем актам балета она последовательно распределила свои привычные медиумы — рисунок, фотографию и видео. Так, дремучий и грозящий лес «Ада» художница превратила в серые горы ледников, перевернутых с ног на голову и эффектно протянутых через весь задник. В костюмах-комбинезонах всех оттенков серого — тоже ее работа — «подсвечены» грехи: у воров белесые руки, у Сатаны пепельно-белая голова, у любодеев Паоло и Франчески окрашены белым бедра и гениталии. Яркими пятнами выделены только главные персонажи — Данте и Вергилий. Беатриче, как положено прекрасному призраку и музе, облачена в прозрачную органзу — выигрышную для «картинки» и не очень удобную для танца, особенно для поддержек.

Для «Чистилища» художница выбрала задником фотоснимок, точнее, негатив снимка с изображением цветущего в Лос-Анджелесе кустарника жакаранды: в тусклых неестественных цветах при желании можно расчувствовать застывшее безвременье. Ну а «Рай» сопровождается видеоэкраном. На нем в туманном свете (дизайнер — Люси Картер) медитативно представлены бесконечные трансформации круга (видимо, аллюзия на круги и сферы, сменяющие друг друга у Данте): он становится то глазом, то планетой, то воронкой, рождающей все новые и новые образы.

Собрать воедино разрозненные части этого неподъемного монумента было задачей Уэйна Макгрегора. Британский хореограф, основатель собственной труппы, многолетний хореограф-резидент «Ковент-Гардена», куратор Венецианской танцевальной биеннале, постановщик опер, Олимпиад, фильмов, концертных шоу, клипов и еще бог знает чего страшно плодовит. Его конек — абстрактные балеты. А идеальная среда обитания при этом — наука, генетика, нейронные связи и прочие новейшие технологии и открытия. Все эти необъяснимые явления он, как никто, умеет переводить на язык тел. В руках Макгрегора самые убежденные классики превращаются в фантастических пришельцев с безграничными возможностями. Впрочем, от идеи рассказывать историю «Божественной комедии» телами он отказался с самого начала: хореограф настаивает не на сюжетных, а на эмоциональных связях, рожденных самим движением. Они-то и должны выступить красноречивее любых сюжетных перипетий.

В густонаселенном «The Dante Project» разобраться в персонажах, не заглядывая в программку, действительно невозможно. Но, следуя логике хореографа, видимо, и не стоит этого делать: ну грешники и грешники. Макгрегор ставит как говорит — сто слов в минуту. «Высокого языка» классики, заковыристых неологизмов (вроде вращений с опущенными вниз руками, то есть совсем без форса) и эмоциональных междометий (самое наглядное — бесконечные подныривания головой и пикирования вниз корпусом) в этой «речи» поровну. Но нельзя не отметить, как здорово эти дьявольски быстрые и технически сложные связки артикулируют новоиспеченные этуали Марк Моро и Гийом Диоп, как стильно работают яркие молодые солистки, первые танцовщицы Сильвия Сен-Мартен и Блюен Баттистони, как доверительно близки sujet Оун Канг и первый танцовщик Пабло Легаса. И как решительны многолюдные сцены: в котел массового хаоса и жути Макгрегор бросает все, что попадается под руку, не оглядываясь на музыкальные нюансы, и чувствует себя здесь очень уверенно.

А вот с центральными персонажами и всеми повествовательными моментами, а их все же осталось немало, дело обстоит хуже. В Лондоне «The Dante Project» Уэйн Макгрегор ставил на Эдварда Уотсона, его любимого танцовщика последних двадцати лет, артиста, который из движения мизинца способен сделать событие. В роли Данте он прощался со сценой и вложил в это путешествие весь багаж и телесной, и личной памяти, сделав спектакль, по сути, своим бенефисом. Английская критика разливалась соловьем, закрывая глаза на огрехи хореографии. В Парижской опере роль Данте досталась этуали Жерману Луве — бесспорно, самому красивому молодому артисту труппы, чьи движения совершенны и безупречны, но, увы, пусты. Он готов прилежно следовать за своим Вергилием (экс-солист Большого театра Ирек Мухамедов актерски отдувается за двоих), отработать дуэль-схватку с Сатаной (неузнаваемая в гриме этуаль Валентина Колосанте), дежурно оживиться в немногочисленных дуэтах с Беатриче (первая роль в новом статусе этуали для Ханны О’Нил). Но и этот путь, и его ужасы, и открытия, и прозрения ему адски неинтересны.