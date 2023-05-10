Sharp представила флагманские смартфоны Aquos R8

Компания Sharp представила новое поколение флагманских смартфонов Aquos R8, в которое вошли две модели — Aquos R8 и Aquos R8 Pro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sharp Фото: Sharp

Базовая версия оснащена 6,3-дюймовым OLED-дисплеем разрешением Full HD+, а вариант Pro имеет 6,6-дюймовый экран разрешением WUXGA+ с частотой обновления 120 Гц. Оба устройства построены на флагманском чипе Snapdragon 8 Gen 2, который сочетается с 8 Гб оперативной памяти у Aquos R8 и 12 Гб оперативной памяти у Aquos R8 Pro, а объем встроенной памяти у обеих моделей составляет 256 Гб. Предусмотрена поддержка карт памяти microSD до 1 Тб.

Отличаются смартфоны и камерой. Pro-версия имеет единственный 47 Мп датчик изображения формата 1 дюйм с оптикой Leica, а также 12 Мп фронтальную камеру. Стандартный вариант получил 8 Мп фронтальную камеру и основной блок из 50 Мп объектива и 13 Мп сверхширокоугольного объектива. Емкость аккумулятора у Aquos R8 заявлена 4570 мА•ч, у Aquos R8 Pro — 5000 мА•ч.

Обе новинки получили пылевлагозащищенный по стандарту IP68 корпус, а на рынок смартфоны выйдут под управлением операционной системы Android 13. Традиционно для Sharp смартфоны будут доступны только в Японии.

Максим Вершинин