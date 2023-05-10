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Коммерсантъ FM
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Глава МВД Турции обвинил США в попытках вмешательства в выборы

США пытаются вмешаться в ход президентских выборов в Турции, которые пройдут 14 мая, утверждает глава турецкого МВД Сулейман Сойлу. В частности, он недоволен «вмешательством западной прессы», но конкретные примеры министр не привел.

«Планы США (по вмешательству в выборы.— "Ъ") активизируются. По этой причине происходит вмешательство западной прессы для реализации плана США. Запад проник в нашу систему после 1960 года, но Тайип Эрдоган ликвидировал все эти проникновения Запада. С момента нашей победы на выборах 2023 года начнется столетняя стабильность»,— убежден господин Сойлу (цитата по ТАСС).

В президентских выборах участвуют четыре кандидата. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти более 20 лет. Его основным соперником считают лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Для победы кандидату надо набрать более 50% голосов.

Подробности — в материале «Ъ» «Турция выберет из двоих».

Лаура Кеффер

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