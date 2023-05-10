Руководство оренбургской школы заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Следствие проверило информацию о злоупотреблении полномочиями должностными лицами общеобразовательного учреждения в Оренбурге и возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что с ноября 2019 по декабрь минувшего года руководство заведения «необоснованно завысило ряду сотрудников показатели их профессиональной деятельности» для начисления стимулирующих выплат. В итоге подчиненные необоснованно получили свыше одного млн руб. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Ранее педагога и студента колледжа из Оренбурга заподозрили во взяточничестве.

Георгий Портнов