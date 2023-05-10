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Коммерсантъ FM
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РБК: экс-глава таможни Булавин перейдет в Совет федерации

Бывший глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин станет сенатором, сообщает РБК со ссылкой на источники. По их словам, назначение ожидается после единого дня голосования 10 сентября, по итогам которого в верхней палате парламента произойдет ротация сенаторов.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным РБК, господин Булавин может стать сенатором от губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, который в этом году будет баллотироваться на второй срок. Окончательного решения по региону для экс-главы ФТС пока не принято, уточнил один из собеседников издания.

Владимир Булавин в 2006 году был назначен замдиректора ФСБ, он руководил аппаратом Национального антитеррористического комитета. В 2008 году стал первым замсекретаря Совбеза. В 2013–2016 годах занимал должность полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, после чего возглавил ФТС. В феврале 2023-го премьер-министр Михаил Мишустин уволил господина Булавина в связи с достижением им 70-летия.

Лаура Кеффер

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