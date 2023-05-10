РБК: США и Великобритания увеличили выдачу «виз талантов» россиянам в 2022 году

По итогам 2022 года США выдали россиянам 445 виз типа О-1 для людей «с выдающимися способностями», с начала 2023-го было выдано еще 72 такие визы. Число выданных виз О-1 россиянам растет третий год подряд: в 2020-м выдали 135, в 2021-м — 247. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Госдепартамента.

Также в Великобритании было выдано 397 Global Talent Visa — аналога американской О-1. Их число также растет третий год подряд. В 2020 году россияне получили 34 такие визы, в 2021-м — 72.

Результаты посчитаны по основному заявителю, отмечает РБК. Оба типа визы допускают подачу заявления на визы для сопровождающих.

Американская О-1 — неиммиграционная виза, которая позволяет находиться в США до трех лет. Global Talent Visa — аналог О-1, по которой можно находиться в Великобритании до пяти лет.

Олеся Павленко