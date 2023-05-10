Осужденный за мошенничество сын экс-губернатора Иркутской области выходит по УДО

Сегодня, 10 мая, Ангарский городской суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Андрея Левченко, сына бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом сообщили в пресс-службе суда, отметив, что до конца срока Левченко–младшему оставалось 2 года 2 месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный комитет Российской Федерации Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Суд возложил на Андрея Левченко ряд обязанностей, в частности, он ежемесячно должен отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, без уведомления этого органа не менять своего места жительства.

Приговор Левченко-младшему вынесли в июле 2022 года. Кировский районный суд Иркутска установил факты картельного сговора между подконтрольным Андрею Левченко предприятием и производителями лифтов с целью получения незаконного дохода при поставках и монтаже оборудования. По статье Уголовного кодекса о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и ограничении конкуренции (ст. 178 УК РФ) сыну экс-главы региона назначили девять лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 1,6 млн руб. В последующем Иркутский областной суд снизил ему срок заключения на треть, до шести лет. Отбывать наказания Левченко-младшего отправили в ИК-14 в Ангарске.

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Илья Николаев