МВД Курганской области: поджоги не были причиной крупных пожаров в регионе

В Курганской области не зафиксировано фактов умышленных поджогов, которые стали причиной крупных пожаров в регионе. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Курганской области.

«В связи с информацией, распространяемой в социальных сетях, УМВД России по Курганской области сообщает. По информации, имеющейся в настоящее время, умышленных фактов поджогов, которые стали бы причинами крупных пожаров на территории региона, не зафиксировано»,— сказано в сообщении ведомства.

Накануне губернатор Курганской области сообщил, что в соцсетях появляются видео про намеренные поджоги. По его словам, в регионе также есть слухи о том, что кто-то видел автомобили возможных поджигателей и получал сообщения с угрозами поджогов.

В последнее время по факту крупных ландшафтных пожаров в Курганской области возбудили семь уголовных дел. По информации СМИ, в результате пожаров в регионе погибло около 20 человек, официальные данные о погибших пока не сообщались. Было установлено 46 виновников возгораний, среди них есть дети. С 7 мая в Курганской области действует режим чрезвычайной ситуации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Огонь привел к делам».

Олеся Павленко