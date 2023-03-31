За четыре года власти Кубани направили 3 млрд рублей на закупку трамвайных вагонов для Краснодара

С 2019 года Краснодарский край направил 3 млрд руб. на закупку 103 трамвайных вагонов для Краснодара. Комплексное развитие транспорта в городе обсудили губернатор региона Вениамин Кондратьев и зампредседателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, сообщает пресс-служба администрации края.

«По федеральному проекту развития городского электротранспорта в Краснодаре планируется реконструкция и строительство новых трамвайных путей, приобретение трамваев и запуск электробусов, для которых необходимы зарядные станции, современные депо»,— отметил Дмитрий Григоренко.

Он подчеркнул, что в рамках двух заключенных концессий по строительству новых трамвайных путей и сопутствующей инфраструктуры в западной и восточной частях Краснодара регион выстроил и уже проделал большую работу. В ближайшее время приступят к их строительству.

«Трамвай — традиционный, самый популярный и быстрый вид городского транспорта. И расширение трамвайного сообщения — стратегически важно. В первую очередь это касается новых микрорайонов, жизнь в которых также должна быть комфортной»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Сейчас в Краснодаре трамваи перевозят более 70 млн человек в год, что составляет 50% пассажиропотока. Протяженность путей — 129 км.

Всего до 2027 года в Краснодаре проложат более 70 км новых линий. По проекту концессий в восточной части Краснодара планируют построить около 35 км путей, депо на 150 вагонов и закупить трамваи. В западной части города планируется строительство 35,6 км трамвайных путей, включая сопутствующую инфраструктуру, и закупка 100 единиц современных трамваев. Проект оценивается в 28 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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