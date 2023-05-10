Экс-главком НАТО в Европе Бридлав: мы на Западе боимся победы Украины из-за ядерной угрозы России

Президент России Владимир Путин выигрывает у Запада в «словесной» войне, используя заявления НАТО о непозволительности ударов Украины по территории РФ, считает экс-главком Североатлантического альянса в Европе Филип Бридлав. По его словам, Запад боится победы Украины в ее конфликте с Россией, так как опасается «ядерной экспансии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ciro De Luca / Reuters Фото: Ciro De Luca / Reuters

«Мы на Западе боимся победы Украины. Потому что господин Путин снова и снова угрожает нам тем, что мы сказали ему в начале этой войны... Мы боимся ядерной экспансии, и мы боимся распространения этой войны на Европу»,— сказал господин Бридлав ABC News.

По словам экс-главкома, из-за того что Украина угрожает России, держит ее «в трудном положении», Запад дает ей достаточно оружия, чтобы она не потерпела поражение на поле боя, но недостаточно для победы.

«Кто-то высокопоставленный в России чуть ли не четыре-пять раз в неделю говорит о том, что если это произойдет, то будет ядерное оружие»,— отметил он.

По словам господина Бридлава, закрытые после утечки данных Пентагона планы по контрнаступлению Украины могут предполагать «отключение Крыма в качестве плацдарма для атак России»: взятие под контроль сухопутного пути в Крым, возвращение подачи воды на полуостров, закрытие для России Крымского моста.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».