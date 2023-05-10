Запрет на весеннюю охоту из-за природных пожаров могут ввести в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил обсудить запрет на охоту в весенний период из-за роста числа природных пожаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Решение достаточно резкое, жесткое, поэтому я попрошу совет муниципальных образований, министерство природных ресурсов эту инициативу рассмотреть. Если так дальше пойдет в наиболее горимых районах придется, как минимум, ограничивать период и даже доходить до запрета весенней охоты, потому что характер возгораний камыша вокруг болот и озер заставляет задуматься», - сказал глава региона на оперативном совещании в облправительстве в среду (цитата по «Интерфакс»).

Также Андрей Травников поддержал продление особого противопожарного режима в регионе и пообещал лишить сельхозпредприятия господдержки за сельхозпалы.

По данным регионального правительства, ежегодно идет наращивание противопожарной группировки, растет финансирование подготовки к пожароопасному периоду. В области создан контроль движения людей и транспорта для выявления поджигателей.

Особый противопожарный режим введен в Новосибирской области с 24 апреля по 15 мая 2023 года. По данным МЧС региона, на территории области за первую неделю мая во время космического мониторинга зарегистрировано более 2 тыс. термически активных аномалий. Наихудшая обстановка с пожарами сложилась в Венгеровском, Кыштовском, Каргатском, Северном, Куйбышевском и Убинском районах.

В феврале этого года правительство Новосибирской области сообщило о первом в России запуске «цифровой песочницы» для охотников. Проект предполагает выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов через портал «Госуслуги».

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Лолита Белова