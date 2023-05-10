Причиной массового отравления шаурмой в Мелеузе назван норовирус

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили массовые нарушения в мелеузовском киоске по продаже шаурмы, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства. Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в минувший понедельник в инфекционное отделение Мелеузовской ЦРБ с признаками пищевого отравления обратилось 17 человек, в том числе девять детей: все они ели шаурму на открытии торговой точки. По факту массового отравления было возбуждено уголовное дело.

По данным управления Роспотребнадзора, в киоске работали сотрудники без медицинского осмотра. По предварительным данным эпидрасследования, виновников происшествия стал один из работников, у которого был обнаружен возбудитель острой кишечной инфекции — норовирус. Он же был выявлен в продуктах, из которых готовили шаурму.

Олег Вахитов

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