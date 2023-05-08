По факту массового отравления шаурмой в Мелеузе возбуждено уголовное дело

Мелеузовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по по факту пищевого отравления 17 человек.

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, сегодня в инфекционное отделение Мелеузовской ЦРБ с признаками пищевого отравления обратилось 17 человек, в том числе девять детей.

Как установили следователи, все пострадавшие в минувшее воскресенье приобрели шаурму в киоске, который был открыт в тот же день.

В настоящее время деятельность киоска приостановлена, изъяты образцы продукции.

Олег Вахитов

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