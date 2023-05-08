По факту массового отравления шаурмой в Мелеузе возбуждено уголовное дело

Мелеузовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по по факту пищевого отравления 17 человек.
Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, сегодня в инфекционное отделение Мелеузовской ЦРБ с признаками пищевого отравления обратилось 17 человек, в том числе девять детей.
Как установили следователи, все пострадавшие в минувшее воскресенье приобрели шаурму в киоске, который был открыт в тот же день.
В настоящее время деятельность киоска приостановлена, изъяты образцы продукции.