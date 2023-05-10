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Ространснадзор проверит курганского перевозчика после ДТП с десятью пострадавшими

Уральское управление Ространснадзора проведет внеплановую проверку компании-перевозчика «Автопарк», чей водитель совершил на трассе в Курганской области ДТП, в котором пострадали десять пассажиров. Об этом сообщают в ведомстве.

Сотрудники Курганского территориального отдела государственного автодорожного надзора проверят соблюдение перевозчиком лицензионных требования, установят причины и обстоятельства ДТП. По итогам мероприятий будут приняты решения о привлечении к ответственности виновных в аварии.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ДТП произошло 28 апреля на автодороге Курган — Куртамыш —Целинное. Водитель автобуса Ford Transit, следовавшего по маршруту Целинное – Курган, не справился с управлением и допустил съезд в кювет. в результате аварии пострадали сам водитель и десять пассажиров, в том числе двое детей шести и десяти лет. Госпитализация потребовалась пятерым взрослым и одному ребенку. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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