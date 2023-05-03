Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Курганской области

Следственные органы Курганской области возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали пассажиры рейсового автобуса. Ход расследования контролирует прокуратура региона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Собственную проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения при выполнении пассажирских перевозок проводит прокуратура Кетовского района.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ДТП произошло 28 апреля на автодороге Курган – Куртамыш –Целинное. Водитель автобуса Ford Transit, следовавшего по маршруту Целинное – Курган, не справился с управлением и допустил съезд в кювет. По данным УМВД России по Курганской области, в результате аварии пострадали сам водитель и 10 пассажиров, в том числе двое детей шести и 10 лет. Госпитализация потребовалась пятерым взрослым и одному ребенку.