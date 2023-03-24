Аэропорт Кольцово с 26 марта перейдет на летнее расписание

Международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург, управляется УК «Аэропорты Регионов») переходит на весенне-летнее расписание с 26 марта. Как рассказали в пресс-службе аэропорта, на этот период запланированы регулярные рейсы по 73 направлениям 31 авиакомпанией.

Большинство рейсов будет выполняться внутри страны: до конца октября из Екатеринбурга будут доступны 53 российских маршрута. Самыми загруженными направлениями станут Москва (до 23 вылетов в сутки), Сочи (до 12 вылетов), Санкт-Петербург (до 10 вылетов). Кроме того будет увеличена частота полетов в Минеральные Воды, Махачкалу и Тобольск, а также Благовещенск, Новый Уренгой, Оренбург, Самару, Читу. В пресс-службе отметили, что впервые в расписании аэропорта появятся рейсы в Петрозаводск (со 2 мая) и Кострому (с 8 июня).

Самым популярным зарубежным направлением останется Анталья. В этот турецкий город планируют летать семь авиакомпаний, количество рейсов в пиковые периоды будет доходить до 5 в сутки. Также рейсы будут выполняться в Стамбул, Даламан и Бодрум. Планируется пролонгация программы в ОАЭ (Дубай и Шарджа), Таиланд (Пхукет и Утапао), Индию (Гоа), Египет (Хургада и Шарм Эль Шейх). Улететь можно будет и в Армению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.

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