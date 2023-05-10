Краснодарский край занял 63 место по динамике зарплат в РФ

Кубань заняла 63 строчку в рейтинге регионов по динамике роста зарплат в РФ. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За отметку эксперты взяли сумму в 100 тыс. руб. и выяснили, что такую зарплату 25% работников в регионе смогут получать только через 7,8 года. Через 11,8 года отметки достигнут 50% трудоустроенных кубанцев, а через 15,8 года — 75% из них.

В Адыгее такой зарплаты работающие граждане смогут достичь быстрее. Через 7,3 года она вырастет у 25% работников, у 75% — через 14,8 года. Республика заняла 48 место в списке. Крым расположился на 72 строчке рейтинга, Севастополь — на 75.

Первые три строчки списка занимают ЯНАО, Чукотский автономный округ и Магаданская область. Там 25% трудоустроенных граждан уже получают заработную плату в размере свыше 100 тыс. руб. 75% регионы смогут достичь уже через 8-10 лет.

По данным рекрутингового портала Head Hunter, работодатели Краснодарского края в 2023 году планируют увеличить зарплаты работников в среднем на 4–7%.

Анастасия Донскова

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