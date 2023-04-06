В Краснодарском крае работодатели планируют увеличить зарплаты на 4–7%

В 2023 году работодатели на Кубани в среднем планируют пересмотреть зарплаты на 4–7% в сторону увеличения. Такие данные сообщил «Ъ-Кубань» аналитический сервис «Банк заработных плат» hh.ru.

По информации сервиса на 6 апреля, почти половина компаний в Краснодарском крае проводят пересмотр зарплат сотрудников раз в год (44,3%), 1,6% компаний — два раза в год. Еще 39,3% пересматривают уровень дохода своих сотрудников по решению руководства. А вот у 14,8% компаний увеличивать зарплаты не планируют.

По результатам опроса работодателей в целом по России, проведенного Службой исследований hh.ru в декабре 2022 года, треть компаний (35%) в 2023 году планируют увеличить бюджет на подбор персонала, 17% — уменьшить. В 37% компаний данная статья расходов останется без изменений.

При этом о росте бюджетов на подбор чаще сообщают небольшие компании: 39% с численностью до 100 человек и 36% — с численностью менее 50 человек. Более половины работодателей (57%) предполагают, что численность их персонала в наступающем году увеличится (как правило, это касается небольших и средних компаний). В 27% не ожидают изменений, а в 16% предполагают возможные сокращения персонала.

Что касается окладов сотрудников в 2023 году, в 41% компаний их намерены увеличить, в 46% — оставить без изменений, и только в 3% — уменьшить. Еще 10% работодателей пока не определились.

В 2023 году, по данным Службы исследований hh.ru, только 14% российских работодателей оценивают положение своей компании как негативное (из них только 3% — как крайне негативное). 48% уверены, что их бизнес будет находиться в стабильном состоянии, а 30% ожидают перемен к лучшему.

Ранее «Ъ-Кубань»писал, что в Краснодарском крае средняя предлагаемая зарплата за год увеличилась на 2 тыс. руб. При этом по России в целом средние предлагаемые зарплаты увеличились почти на 4 тыс. руб.

Андрей Пугачев

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