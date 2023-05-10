Поджигателя частного дома разыскивают МЧС Красноярска

Неизвестный поджег частный деревянный дом на Спартаковцев в Красноярске. Сообщение о происшествии поступило 9 мая, в результате возгорания огнем уничтожены шестиквартирное жилое здание и баня общей площади 170 кв. м. Сейчас сотрудники МЧС устанавливают личность виновного, его мотив и способ поджога.

В результате пожара никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

В феврале этого года полиция Красноярска завершила расследование уголовного дела 51-летнего местного жителя, который из мести сжег дом своего соперника за внимание женщины. Он поджег на веранде картонную коробку с бумагой, после чего скрылся. Деревянный дом сгорел дотла, ущерб составил почти 725 тыс. руб. В ходе допроса мужчина дал признательные показания.

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Лолита Белова