В Красноярске будут судить ревнивца, который сжег дом своего соперника

Полиция Красноярска завершила расследование уголовного дела 51-летнего местного жителя, который из мести сжег дом своего соперника за внимание женщины. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД России.

Согласно материалам расследования, злоумышленник поссорился со своей возлюбленной и приехал к ней мириться. Девушка на тот момент уже проживала с их общим другом. Приревновав женщину, красноярец решил отомстить сопернику. Убедившись, что его нет дома, он поджог на веранде картонную коробку с бумагой, после чего скрылся.

Деревянный дом сгорел дотла, ущерб составил почти 725 тыс. руб. Следователи возбудили уголовное дело и установили поджигателя. В ходе допроса он признательные показания. Задержанному предъявили обвинение в уничтожении имущества (ч.2 ст. 167 УК РФ) и заключили под стражу.

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Илья Николаев