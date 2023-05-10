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Коммерсантъ FM
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В Донбассе погиб сотрудник офиса украинского президента

Сотрудник офиса президента Украины Алексей Титаренко погиб «на передовой» в Донбассе, сообщил руководитель офиса Андрей Ермак в Telegram. Господин Титаренко занимал должность главного консультанта директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики.

Подробности гибели не приводятся. Господин Ермак выразил соболезнования родным и близким господина Титаренко.

В Донбассе продолжаются бои между Россией и Украиной. Украинские власти заявляли о планах в ближайшее время активизировать боевые действия. Премьер Денис Шмыгаль накануне, 9 мая, говорил, что Киев хочет «продемонстрировать успех в этой операции».

Подробнее о планах Украины по контрнаступлению — в материале «Ъ» «Дни Европы почтены».

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

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