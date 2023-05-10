Шольц о параде в Москве: нас не должна запугивать такая демонстрация силы

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что Евросоюз не должен испугаться России после «демонстрации силы» на параде Победы в Москве. Так он отреагировал на выступление президента РФ Владимира Путина.

«В 2,2 тыс. км к северо-востоку отсюда Путин проводит парад с солдатами, танками и ракетами. Нас не должна запугивать такая демонстрация силы. Мы должны оставаться верными нашей поддержке Украины столько, сколько необходимо»,— сказал господин Шольц в Европарламенте (его речь опубликована на сайте правительства ФРГ).

По мнению немецкого канцлера, посыл 9 Мая должен заключаться не в том, о чем говорят в Москве. Как считает господин Шольц, посыл в ЕС должен заключаться в том, что «прошлое не сможет одержать победу над будущим».

Владимир Путин на параде Победы на Красной площади заявил, что против России развязана война. По его мнению, против страны была направлена «неонацистская нечисть». Он также сказал, что будущее российского народа зависит от участников военной операции на Украине. На параде присутствовали лидеры Армении Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

О том, как прошел парад,— в материале «Ъ» «Парадно-выходная форма надежды».

Леонид Уварчев