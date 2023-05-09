Салют в честь 78-го Дня Победы прогремел в Новороссийске

Празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилось праздничным салютом в Новороссийске. Он начался в 22:00 на Западном молу и продлился около 10 минут.

В этом году Новороссийск стал единственным городом в Краснодарском крае, где не отменили военный парад на 9 Мая. Он начался в 10:00 с традиционного залпа крейсера «Михаила Кутузова». По центральной улице города — Советов — торжественным строем прошли более 2 тыс. военнослужащих Новороссийского гарнизона и 28 единиц техники.

В течение дня в городе-герое проходили концерты, работали полевые кухни и солдатские привалы.

Наталья Решетняк

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