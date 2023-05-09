В Новороссийске начался парад Победы

В Новороссийске начался парад в честь празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С 5 утра и до окончания торжественных мероприятий 9 мая на центральных улицах города перекрыто движение автомобилей.

Согласно программе, в военном параде задействован 1871 человек и 28 единиц военной техники.

В пешей колонне проходят военнослужащие 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, Новороссийской военно-морской базы, зенитно-ракетного полка, а также пограничники, сотрудники МЧС, курсанты Новороссийского государственного морского университета им. Ф. Ф. Ушакова и пр.

В механизированной колонне по центральной улице города – Советов – береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», комплекс «Монолит», предназначенный для поиска надводных целей. Традиционно колонну военной техники возглавляет отреставрированный в 2021 году легендарный танк Т-34, который много лет стоял как памятник в Новороссийске.

Праздничные мероприятия в честь 9 Мая завершатся в 22:00 военным салютом на Западном молу.

Наталья Решетняк

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