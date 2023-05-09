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Коммерсантъ FM
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Фоторепортер AFP погиб при ракетном ударе в районе Бахмута

Фоторепортер Agence France-Presse (AFP) Арман Сольден погиб при ракетном обстреле в районе украинского города Часов Яр недалеко от Бахмута, ожесточенные бои за который идут с лета 2022 года. AFP выпустило официальное заявление о гибели своего журналиста.

Фото: Aris Messinis / AFP / AP

Фото: Aris Messinis / AFP / AP

«Команда AFP попала под обстрел из ракет "Град", когда находилась с группой украинских военных»,— сообщило агентство. Ракета упала недалеко от места, где лежал журналист. Остальные члены команды не пострадали.

32-летний Альман Сольден, гражданин Франции, рожденный в Сараево в Боснии и Герцеговине, с сентября 2022 года работал на Украине, где координировал видеосъемки. Он начал работать в AFP в качестве стажера в римском бюро в 2015 году, а затем был принят на работу в Лондоне.

Альман Сольден был частью первой группы журналистов AFP, которая была отправлена на Украину после начала российской военной операции 24 февраля 2022 года и прибыла туда на следующий день, 25 февраля.

Согласно подсчетам международных организаций Reporters Without Borders и the Committee for the Protection of Journalists, во время боевых действий на Украине погибли 11 работников СМИ: в это число входят как журналисты, так и другие члены команд СМИ.

Анастасия Ларина

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