Главные анонсы 10 мая

В Москве пройдет четырехсторонняя встреча на уровне министров иностранных дел Сирии, Турции, Ирана и России. Планируются переговоры главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В Брюсселе постпреды стран-членов ЕС проведут встречу, на которой обсудят предложения по 11-му пакету санкций против России.

Басманный суд Москвы рассмотрит дело блогера Максима Каца (признан иностранным агентом) о фейках о российской армии.

Конституционный суд Молдавии приступит к рассмотрению вопроса о возможном запрете оппозиционной партии «Шор».

С 10 мая по 6 июня Минфин РФ планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 40,4 млрд руб., ежедневный объем продажи составит эквивалент 2 млрд руб.

Центральный районный суд Кемерово проведет заседание по делу в отношении бывшего главы МЧС Кузбасса Александра Мамонтова и бывшего главного государственного инспектора по пожарному надзору в городе Григория Терентьева, обвиняемых в растрате и халатности в рамках расследования пожара в ТРЦ «Зимняя вишня».

В Совете Безопасности ООН пройдут дебаты, посвященные положению в Боснии и Герцеговине.

Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».