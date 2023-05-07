Главные анонсы 8–14 мая

8 мая, понедельник
Москву с двухдневным визитом посетит президент Киргизии Садыр Жапаров. Запланированы двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
В Женеве (Швейцария) начнется заседание Генерального совета Всемирной торговой организации.
В Великобритании официальный выходной день в связи с коронацией Карла III.
9 мая, вторник
В Москве и других городах России состоится парад в честь 78-летия победы в Великой Отечественной войне.
В России в смешанном формате пройдет патриотическая акция «Бессмертный полк».
В Индии пройдет заседание рабочей группы G20 по развитию.
В Индонезии откроется саммит АСЕАН.
10 мая, среда
В Москве пройдет четырехсторонняя встреча на уровне министров иностранных дел Сирии, Турции, Ирана и России.
В Брюсселе военный комитет НАТО проведет заседание, в ходе которого начальники штабов ВС стран альянса обсудят конфликт на Украине и помощь Киеву.
В Саудовской Аравии пройдет очередной саммит Лиги арабских государств.
11 мая, четверг
Банк России опубликует доклад о денежно-кредитной политике.
В Санкт-Петербурге начнется XI Петербургский международный юридический форум.
12 мая, пятница
В Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия) начнется чемпионат мира по хоккею с шайбой.
13 мая, суббота
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца.
В Ливерпуле (Великобритания) пройдет финал конкурса «Евровидение».
14 мая, воскресенье
В Турции пройдут президентские и парламентские выборы.