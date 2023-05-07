Главные анонсы 8–14 мая

8 мая, понедельник

Москву с двухдневным визитом посетит президент Киргизии Садыр Жапаров. Запланированы двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В Женеве (Швейцария) начнется заседание Генерального совета Всемирной торговой организации.

В Великобритании официальный выходной день в связи с коронацией Карла III.

9 мая, вторник

В Москве и других городах России состоится парад в честь 78-летия победы в Великой Отечественной войне.

В России в смешанном формате пройдет патриотическая акция «Бессмертный полк».

В Индии пройдет заседание рабочей группы G20 по развитию.

В Индонезии откроется саммит АСЕАН.

10 мая, среда

В Москве пройдет четырехсторонняя встреча на уровне министров иностранных дел Сирии, Турции, Ирана и России.

В Брюсселе военный комитет НАТО проведет заседание, в ходе которого начальники штабов ВС стран альянса обсудят конфликт на Украине и помощь Киеву.

В Саудовской Аравии пройдет очередной саммит Лиги арабских государств.

11 мая, четверг

Банк России опубликует доклад о денежно-кредитной политике.

В Санкт-Петербурге начнется XI Петербургский международный юридический форум.

12 мая, пятница

В Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия) начнется чемпионат мира по хоккею с шайбой.

13 мая, суббота

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца.

В Ливерпуле (Великобритания) пройдет финал конкурса «Евровидение».

14 мая, воскресенье

В Турции пройдут президентские и парламентские выборы.