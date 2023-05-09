Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над Грайвороном Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы противовоздушной обороны в Грайворонском городском округе. По данным властей, пострадавших нет, о последствия на земле информации тоже пока не поступало.

Также господин Гладков в своем телеграм-канале рассказал о посещении города Шебекино, который в последнее время «подвергается ежедневным обстрелам». «В результате поквартирного обхода выявлено, что в восьми многоквартирных домах побиты окна в 124 квартирах - это 290 окон и 37 - остекление балконов, посечены фасады и крыши. Еще в двух частных домовладениях посечены окна, фасады и заборы. Обстрелы повредили 32 автомобиля, какие-то машины горели, какие-то просто покорежило и посекло. Сейчас идет закрытие периметра, уборка поврежденных конструкций и разбитых стекол, а также замер окон и оценка ущерба автомобилей. Во второй половине недели уже начнем восстановление разбитых оконных конструкций»,- констатировал глава региона.

Владимир Зоркий