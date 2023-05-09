Губернатор Беглов поздравил петербуржцев с Днем Победы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем Победы. В поздравлении он отметил радость и боль в сердцах петербуржцев в этот праздник. Текст поздравления опубликовала пресс-служба Смольного.

«Ценой величайшего героизма, неимоверных усилий и огромных потерь наши деды и прадеды вернули миру право на будущее. В Ленинграде после блокады не осталось ни одной семьи, которую обошло бы бедой военное лихолетье. Мы навсегда сохраним чувство благодарности к людям, которые подарили нам жизнь»,— отметил в поздравлении господин Беглов.

Глава города также пожелал всем жителям города здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

Традиционный Парад Победы в Петербурге в 2023 году длился 50 минут. Воздушная часть не была запланирована, а из наземной техники заявлено более 80 единиц. Большинство представленной техники — раритетные экземпляры, предоставленные Военно-техническим обществом и «Ленрезервом». В параде приняло участие около 4 тыс. военнослужащих.

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