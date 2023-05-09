Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Парад Победы в Нижнем Новгороде впервые стал международным

В Нижнем Новгороде 9 мая в параде Победы приняли участие военнослужащие, различных силовых структур и кадеты. В составе механизированной колонны проследовала современная боевая техника, возглавил колону танк Т-34. Почетными гостями парада стали ветераны Великой Отечественной войны.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Впервые парад стал международным – в пешей колонне по площади Минина и Пожарского прошли 55 кадетов Минского суворовского военного училища. Также впервые в параде приняли участие всадники казачьего конного клуба «Станица Вольная» на лошадях донской и орловской пород.

В городе Бор местные коммунисты начали празднование 9 мая с возложения цветов к скульптуре Иосифа Сталина и небольшого митинга, после которого они отправились в праздничный автопробег по городу.

Накануне Дня Победы в Нижегородской кремле несколько десятков священников нижегородской епархии во главе с митрополитом Георгием возложили венки и цветы к Вечному огню в память о погибших в Великой Отечественной войне и во время спецоперации на Украине. В мероприятии приняли участие прихожане нижегородских церквей и воспитанники православных гимназий.

Как писал «Ъ», в первых числах мая после атаки беспилотников на Кремль в ряде российских регионов власти решили отказаться от проведения традиционных военных парадов и торжественных шествий.

По данным областного правительства, в годы войны на фронт ушли 880 тыс. жителей Горьковской области, треть из них погибла. Горьковчане дали фронту 38,3 тыс. танков, САУ и бронемашин, 43,7 тыс. минометов,более 16,3 тыс.самолетов, 27 подводных лодок, 109,6 тыс. около 101,7 тыс. артиллерийских орудий, 1,67 тыс. «катюш», три бронепоезда, более 150 млн боеприпасов. Указами президента РФ Нижнему Новгороду и Дзержинску были присвоены статусы «Город трудовой доблести».

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...