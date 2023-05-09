Парад Победы в Нижнем Новгороде впервые стал международным

В Нижнем Новгороде 9 мая в параде Победы приняли участие военнослужащие, различных силовых структур и кадеты. В составе механизированной колонны проследовала современная боевая техника, возглавил колону танк Т-34. Почетными гостями парада стали ветераны Великой Отечественной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Впервые парад стал международным – в пешей колонне по площади Минина и Пожарского прошли 55 кадетов Минского суворовского военного училища. Также впервые в параде приняли участие всадники казачьего конного клуба «Станица Вольная» на лошадях донской и орловской пород.

В городе Бор местные коммунисты начали празднование 9 мая с возложения цветов к скульптуре Иосифа Сталина и небольшого митинга, после которого они отправились в праздничный автопробег по городу.

Накануне Дня Победы в Нижегородской кремле несколько десятков священников нижегородской епархии во главе с митрополитом Георгием возложили венки и цветы к Вечному огню в память о погибших в Великой Отечественной войне и во время спецоперации на Украине. В мероприятии приняли участие прихожане нижегородских церквей и воспитанники православных гимназий.

Как писал «Ъ», в первых числах мая после атаки беспилотников на Кремль в ряде российских регионов власти решили отказаться от проведения традиционных военных парадов и торжественных шествий.

По данным областного правительства, в годы войны на фронт ушли 880 тыс. жителей Горьковской области, треть из них погибла. Горьковчане дали фронту 38,3 тыс. танков, САУ и бронемашин, 43,7 тыс. минометов,более 16,3 тыс.самолетов, 27 подводных лодок, 109,6 тыс. около 101,7 тыс. артиллерийских орудий, 1,67 тыс. «катюш», три бронепоезда, более 150 млн боеприпасов. Указами президента РФ Нижнему Новгороду и Дзержинску были присвоены статусы «Город трудовой доблести».

Андрей Репин