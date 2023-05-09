Посольство РФ сообщило о повреждении советского памятника в Австрии

Посольство России в Австрии сообщило, что в австрийском Эбензее неизвестные повредили барельеф на советском воинском захоронении. Дипмиссия планирует сообщить об инциденте местным властям и направить ноту протеста в МИД Австрии.

«Особо циничным является то, что это подлое преступление было совершено вокруг Дня Победы в Великой Отечественной войне»,— говорится в Telegram-канале российского посольства.

Посольство указало на необходимость привлечь виновных к ответственности в соответствии с положениями Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии от 15 мая 1955 года. Австрийские власти инцидент не комментировали.

Лусине Баласян