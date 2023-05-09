В Тюменской области за сутки зафиксировано семь новых лесных пожаров

В Тюменской области действуют 17 лесных пожаров на площади более 2 тыс. га, что на семь больше вчерашних показателей, об этом сообщил информационный центр правительства региона. За сутки ликвидировано три возгорания на площади более 384 га.

Природные пожары ликвидируют более 1,5 тыс. специалистов. Для тушения лесных пожаров в регион прибыли еще 25 специалистов из Архангельской области.

Для тушения природных пожаров используется 382 единицы техники, 6 вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами.

Напомним, в Тюменской области из-за сильных пожаров режим чрезвычайной ситуации ввели с 7 мая.

Елена Медведева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте