В Краснодаре на уличных видеоэкранах разместили портреты ветеранов

Портреты ветеранов Великой Отечественной войны разместили на светодиодных экранах на Главной городской площади Краснодара, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

В течение нескольких лет в рамках проекта «Страна героев» краснодарцы прислали около 5 тыс. фотографий фронтовиков. Памятные снимки объединили в единый видеоролик, который можно увидеть на здании Муниципального концертного зала и «здании с часами» по ул. Красной, 124.

Ранее стало известно, что власти Краснодара из-за дождя отменили часть праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том числе, церемонию поднятия Знамени Победы, развертывание Знамени Героев и полотна «За наших». Мероприятия должны были пройти на главной городской площади.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram