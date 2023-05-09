Более 2 тысяч жителей Тамбовской области находятся в зоне СВО

«Сегодня более 2 тысяч наших земляков защищают Родину на фронте. И наш общий долг – сделать все, чтобы они вернулись домой с победой»,— такое заявление сделал глава Тамбовской области Максим Егоров, выступая в ходе военного парада, который прошел в облцентре.

Торжественное прохождение войск Тамбовского гарнизона состоялось на площади Ленина. Регион стал всего вторым (вместе с Воронежской областью) в Черноземье, где 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне встретили парадом.

Обращаясь с поздравлением к тамбовчанам, глава области сообщил, что наша страна снова вынуждена вести бой за сохранение исторической памяти, за правду, за традиционные человеческие ценности.

«Нацистская идеология оказалась живучей: спустя годы она жаждет реванша. И сейчас нам, как никогда, близки и понятны слова, что День Победы - это праздник со слезами на глазах. Потому что наши парни делают то же самое, что и их прадеды 80 лет назад»,— рассказал Максим Егоров.

Владимир Зоркий