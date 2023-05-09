В параде Победы в Воронеже приняли участие 2200 человек

Парад Победы на площади Ленина в Воронеже в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел без происшествий, в нем приняли участие 2200 человек, сообщил корреспондент «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В этом году Воронеж стал единственным приграничным региональным центром Черноземья, где власти не отказались от торжественного шествия. При этом в параде не принимала участие специальная техника, а местные силовики предприняли дополнительные меры безопасности. Воронеж стал одним из двух ближайших к зоне спецоперации крупных городов (наравне с Ростовом-на-Дону), где военный парад не был отменен.

В прохождении войск в этот раз не участвовали военнослужащие 20-й гвардейской общевойсковой армии и 105-й смешанной авиационной дивизии, рассказали в ходе парада: «Наши земляки во главе с командующим армией Сухрабом Ахмедовым громят врага на территории Украины, защищая мирных жителей, как и наши предки».

Принимал парад врио начальника Воронежского территориального гарнизона генерал-майор Владимир Казаков. Командовал парадом начальник кафедры оперативного искусства Военно-воздушной академии генерал-майор Владимир Андреев.

Губернатор Александр Гусев в своем выступлении заметил, что «время притупило память некоторых участников мировой политики». Владимир Казаков подчеркнул, что «опять в прицелы мы видим кресты на вражеской технике»: «Сегодня нацизм и фашизм снова подняли голову. Мы защищаем то, за что сражались отцы, деды и прадеды». Свою речь он завершил поздравлением «с праздником Великой Победы — и за нашу победу!» Эту фразу горожане встретили с воодушевлением.

По площади Ленина в Воронеже в этот раз прошли больше десяти рот от воронежской Военно-воздушной академии, две роты курсантов института МВД (юноши и девушки), по одной роте курсантов воронежского института ФСИН и представителей ГУ МЧС по региону во главе с руководителем управления Александром Кошелем, а также воспитанники Воронежской кадетской школы имени Суворова, Михайловского кадетского корпуса, Горожанского кадетского корпуса, юнармейцы — юноши и девушки.

О том, что воронежцы привыкли видеть во время парадов на 9 Мая,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин