В белгородском селе Сподарюшкино загорелись два дома после обстрела ВСУ

Сегодня, 9 мая, под обстрел со стороны Украины попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирных граждан - нет.

Губернатор в своем телеграм-канале уточнил, что в результате обстрела загорелось два частных домовладения. «В домах никого не было: жители переехали в безопасное место»,- пояснил он.

Накануне Дня Победы украинские военнослужащие особенно интенсивно обстреливали приграничные территории Черноземья. За несколько дней в Белгородской области пострадали семь человек, двое из которых получили тяжелые ранения.

Владимир Зоркий